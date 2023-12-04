ВС РФ разрешил конфисковать у пьяного водителя машину, находящуюся в долевой собственности

Суд первой инстанции также в качестве наказания назначил водителю из Марий Эл обязательные работы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ счел законным конфискацию за езду в состоянии алкогольного опьянения автомобиля, принадлежавшего водителю и его жене на долевых правах. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Постановление суда кассационной инстанции отменить, признать законным решение суда первой инстанции в части конфискации автомобиля", - постановил Верховный суд.

Согласно материалам дела, водитель из Марий Эл был задержан в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Суд первой инстанции в качестве наказания назначил ему обязательные работы и конфискацию автомобиля.

Нарушитель обжаловал это решение и в кассационной инстанции добился отмены его в части конфискации машины на том основании, что она находилась в общем владении с его женой. Прокуратура обжаловала определение кассационного суда. Верховный суд счел доводы относительно прав собственности на автомобиль не подлежащими удовлетворению в связи с однозначным указанием закона на конфискацию транспортного средства без учета нюансов прав собственников.