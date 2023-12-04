В Подмосковье после снегопада очистили почти 16 тыс. км дорог

Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы Московской области минувшей ночью очистили и обработали противогололедными материалами почти 16 тыс. км дорог. Работы по ликвидации последствий снегопада продолжаются, на дороги выведены около 1,4 тыс. единиц спецтехники, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Для обеспечения безопасного проезда дорожные службы провели очистку и обработку больше 15,7 тыс. км муниципальных и региональных дорог. Для работы в вечернее и ночное время в связи с продолжительным снегопадом было организовано дежурство свыше 1,5 тыс. дорожных рабочих и более 1,1 тыс. единиц специальной техники. Сейчас на дороги выведено уже 1,4 тыс. комбинированных дорожных машин, самосвалов, погрузчиков и тракторов. Также отмечу, что оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию и взаимодействует и с экстренными службами, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в регионе", - привели в материале слова зампреда правительства - министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.

В пресс-службе добавили, что минувшей ночью в Подмосковье выпало до 10 см снега. Днем в понедельник температура составляет около минус восьми градусов, по прогнозам синоптиков местами ожидаются осадки в виде небольшого снега.