Число мелких аварий на МКАД за год уменьшилось на 15%

По словам заммэра Максима Ликсутова, теперь участники мелких аварий быстрее съезжают в безопасное место для оформления ДТП и не рискуют попасть в новое дорожное происшествие

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Количество мелких ДТП на МКАД за год уменьшилось на 15%. Специалисты связывают это с возможностью получить видео аварии, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"За год число мелких ДТП на МКАД уменьшилось на 15%. Этого результата удалось достичь в том числе благодаря соглашению между ЦОДД и страховыми компаниями", - говорится в публикации.

Отмечается, что по ОСАГО можно запрашивать видео ДТП с камер на МКАД и не ждать на месте аварии приезда сотрудников Госавтоинспекции. "За год мы предоставили страховщикам около 900 видеозаписей", - добавили в департаменте.

Как отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в Telegram-канале, теперь участники мелких аварий быстрее съезжают в безопасное место для оформления ДТП и не рискуют попасть в новое дорожное происшествие. В этом также помогает комплекс мер по безопасности на МКАД.

"Каждая минута остановки при мелком ДТП или поломке на МКАД может стоить водителям жизни. Благодаря камерам на кольцевой автомагистрали автомобилисты могут быстрее съехать с полосы движения, чтобы исключить риск повторного инцидента", - пояснил Ликсутов.

Чтобы получить видео аварии на МКАД, нужно написать в ЦОДД в течение пяти дней с момента ДТП.