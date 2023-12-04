В "Фобосе" предупредили о похолодании в южных регионах России

Речь идет о Ростовской, Астраханской, Краснодарской, Волгоградской областях и Калмыкии

ТАСС, 4 декабря. Арктический воздух принесет существенное похолодание в Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области и Калмыкию, оно будет сопровождаться ветром и снегом. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"На юг России прорывается холодный арктический воздух. Похолодание в больше степени коснется Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Калмыкии. Начиная со вторника температура воздуха как в ночные, так и в дневные часы будет отрицательной, к концу недели в отдельные ночи она может опускаться до 10 градусов мороза. Временами будет идти снег, ситуацию также осложнит восточный ветер", - сказала она.

5 декабря в Ростовской области пройдут сильные дожди с мокрым снегом, на дорогах будет гололедица. До конца недели днем в этом регионе температура воздуха составит 1-2 градуса мороза, в Астрахани - около нуля градусов, в Элисте - 2-3 градуса мороза, в Волгограде - 3-5 градусов мороза. По ночам столбики термометров в Волгограде могут опускаться до 7-10 градусов мороза.

Атмосферный фронт пройдет через территорию Краснодарского края в понедельник, открыв дорогу в регион холодным воздушным массам. Во вторник температура воздуха упадет на 7-9 градусов и составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла. На Кубани и в Адыгее пройдут дожди со снегом, в горах - снег. Осадки сохранятся в этих двух регионах до конца недели, ситуацию на дорогах усугубят туманы, гололедица.

В Сочи 5 декабря - до 9-11 градусов тепла, с 6 декабря - до 15-16 градусов, такая температура сохранится до конца недели. В городе-курорте пройдут умеренные дожди, в горах Сочи - снег. Дожди усилятся в Крыму во второй половине недели. Во Владикавказе с 5 декабря начнутся переходящие в мокрый снег дожди, по ночам - небольшие заморозки, днем - до 2-4 градусов тепла.

"В горах Северного Кавказа выше 2,5 тыс. м будет лавиноопасно. Можно говорить о начале ледообразования на побережье Каспийского моря, в верховьях Таганрогского залива", - добавила собеседница агентства.