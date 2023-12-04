В Подмосковье привлекают дополнительных рабочих для уборки снега

В городах области задействовано свыше 2 тыс. единиц спецтехники

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специальная техника для ликвидации последствий снегопада работает в Московской области в две-три смены, для этого привлекаются дополнительные работники, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Такой циклон заставляет мобилизоваться все дорожные службы, коммунальные службы. Мы стараемся максимально выдержать такой большой, заметный снегопад, который, с одной стороны, радует, <…> но дороги и тротуары - это очень серьезный вызов. Машины у нас работают в две-три смены. Мы вынуждены нанимать дополнительных людей, потому что более восьми часов за рулем той или иной техники работать крайне нежелательно. Мобилизованы все", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Воробьев добавил, что для уборки снега в городах задействовано свыше 2 тыс. единиц спецтехники.

Ранее в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона сообщали, что за минувшие сутки в Подмосковье выпало до 10 см снега. Для ликвидации последствий снегопада на дороги выведены комбинированные дорожные машины, самосвалы, погрузчики и тракторы.