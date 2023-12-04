Крупнейший вуз СКФО провел переподготовку 2,5 тыс. специалистов Абхазии за 10 лет

В декабре проводится международный конкурс на знание абхазской и русской словесности для школьников и студентов республики

СТАВРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. специалистов Республики Абхазия прошли переподготовку в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) за 10 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-центре российского вуза.

"Сотрудничество между СКФУ и Абхазией началось в 2014 году. За этот период была проделана значительная работа, в частности разработан проект закона Республики Абхазия "Об образовании" и 17 проектов подзаконных актов в сфере образования, проведены курсы повышения квалификации для более 2,5 тыс. граждан, организованы крупные международные научно-образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов и президент Республики Абхазия Аслан Бжания во время рабочей встречи обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству на 2024 год. "Подготовлен комплекс совместных мероприятий в научно-образовательной сфере на 2024 год, включая организацию нормотворческой деятельности, а также реализацию образовательных программ для государственных гражданских служащих и педагогических работников республики", - цитирует пресс-центр Беспалова.

В 2023 году российский вуз провел медиамарафон "Культурный код" для школьников и студентов Абхазии, которые планируют работать в медиа. Участниками стали более 600 молодых людей. В этом году изданы три учебных пособия по русскому языку, литературе, обществознанию для образовательных организаций Абхазии. В декабре проводится международный конкурс на знание абхазской и русской словесности для школьников и студентов республики.