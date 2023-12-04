В Саратовской области 237 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

По информации министерства здравоохранения региона, 20-26 ноября в Саратовской области зарегистрировали свыше 16,7 тыс. случаев болезни

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Распространение гриппа и ОРВИ в Саратовской области стало причиной закрытия на карантин 4 школ и 237 классов в 70 школах. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования области.

"В связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом полностью закрыты: детский сад поселка Модин Озинского района, 4 школы. <…> Частично закрыты: 7 групп в 6 детских садах, 237 классов в 70 школах", - говорится в сообщении.

По информации министерства здравоохранения региона, 20-26 ноября в Саратовской области зарегистрировали свыше 16,7 тыс. случаев ОРВИ. Отмечается рост заболеваемости ОРВИ в целом по области на 15,6%. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ по совокупному населению превышен на 58,27%.