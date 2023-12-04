Около 35 тыс. человек посетили открытие зимнего сезона в парках Подмосковья

Всех желающих угощали горячими напитками, были организованы пункты питания и новогодние ярмарки "Елкины подарки"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Торжественное открытие зимнего сезона состоялось в подмосковных парках культуры и отдыха в первый день календарной зимы, участниками развлекательных мероприятий стали около 35 тыс. жителей и гостей региона. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

"1 декабря в парках культуры и отдыха Московской области состоялось торжественное открытие зимнего сезона. В этот день порядка 35 тыс. гостей посетили культурно-развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что жители и гости Подмосковья увидели зажжение с музыкальным сопровождением новогодней иллюминации и елей. Всех желающих угощали горячими напитками, были организованы пункты питания, новогодние ярмарки "Елкины подарки". Также посетители побывали на праздничных концертных и театральных программах "Под новой звездой", "Джаз-Мороз" и "Умка", смогли принять участие в зимних командных соревнованиях, новогодних конкурсах и беспроигрышных лотереях, для детей провели разнообразные мастер-классы.