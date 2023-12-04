Матвиенко призвала Минздрав активнее продвигать важные законы, лежащие годами в Думе

Глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова напомнила, что внесенный в сентябре 2019 года в Думу законопроект, дающий бригадам скорой помощи право на медицинское вмешательство без оформления добровольного согласия, был поддержан правительством с учетом доработки ко второму чтению и принят в I чтении в 2020 году, после чего не было никаких подвижек.

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Министерство здравоохранения России активнее продвигать важные и нужные законы, которые годами лежат в Госдуме без движения. В числе таких она назвала проект о праве бригад скорой помощи оказывать медицинскую помощь без оформления информационного добровольного согласия.

Эту тему подняла в ходе ежегодной встречи со статс-секретарями глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова. Она напомнила, что внесенный в сентябре 2019 года в Думу законопроект, дающий бригадам скорой помощи право на медицинское вмешательство без оформления добровольного согласия, был поддержан правительством с учетом доработки ко второму чтению и принят в первом чтении в 2020 году, после чего по нему не было никаких подвижек. "Только при подготовке к сегодняшнему мероприятию, наконец, подготовлен текст законопроекта ко второму чтению, он согласован с правительством, находится на согласовании в ГПУ президента. При получении положительного заключения законопроект может быть принят до конца сессии", - сказала сенатор и попросила коллег из Думы ускорить его принятие.

"К министерству здравоохранения есть вопросы в части сопровождения законов, законопроектов и их принятия. Закон важный. Человек помирает, никто не может дать согласие на медицинское вмешательство, и врачи не имеют юридического права на это, и так человек может умереть. Скажите, почему с 2020 года Минздрав ничего не сделал, чтобы ускорить принятие закона?" - обратилась Матвиенко к статс-секретарю - заместителю министра здравоохранения Олегу Салагаю.

В ответ на это замминистра сказал, что были споры относительно правильной редакции законопроекта и "сейчас эта редакция найдена". "Вам два года понадобилось, чтобы согласовать редакцию? Это несолидно звучит", - возмутилась спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что знает, что в тот период не Салагай был заместителем министра и не он вел эту работу, но она попросила его "провести ревизию всех законопроектов по линии Минздрава", которые находятся в парламенте и выработать свою позицию по ним. "Дальше ноги в руки и добивайтесь скорейшего принятия. Это плохая практика, и за это отвечаете вы как статс-секретарь. Вы должны докладывать министру, который будет принимать меры, если нужно его вмешательство, вы должны обратиться в комитет Госдумы, комитет Совета Федерации. Не мы вас должны толкать, а вы нас должны просить ускорить и так далее", - заявила председатель верхней палаты парламента.

"Как можно? Третий год идет, такой важный закон лежит. Может быть, за это время уже несколько смертей произошло. Нельзя так относиться. Давайте как-то поответственнее. Не нужен закон - снимайте, но, если вы поддержали, считаете его нужным, актуальным, тогда надо быстро принимать, а не тянуть по три года очевидный, нужный нормативный акт", - добавила Матвиенко.