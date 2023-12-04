Московские системы жизнеобеспечения в условиях снегопада работали в штатном режиме

Ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичные системы жизнеобеспечения в условиях снегопада функционировали в штатном режиме. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в связи с непогодой работают в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. В полном объеме обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что в Москве повсеместно ведутся работы по очистке от снега дорог, улиц, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий.

"Для уборки города задействовано максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, дворники, бригады ручной уборки, осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся циклы работ по сплошному механизированному прометанию улиц и дорог с последующей противогололедной обработкой", - добавил заммэра.

По его словам, особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Также глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на улицах, водителей - соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров на дороге.