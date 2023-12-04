В Димитровграде четыре района остались без холодной воды из-за аварии

По данным местных СМИ и Telegram-каналов, в зону отключения попали около 100 тыс. человек

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Порыв трубы холодного водоснабжения привел к отключениям воды в четырех микрорайонах города Димитровграда в Ульяновской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в группе администрации города во "ВКонтакте".

"4 декабря около 18:20 (17:20 мск) зафиксирован порыв трубы холодного водоснабжения в районе перекрестка улиц Красноармейской, Тоси Потаповой, Земина, в связи с чем введено временное отключение холодного водоснабжения следующих районов: Первомайский, "Олимп", Березовая роща, старый город", - отмечается в сообщении.

По данным местных СМИ и Telegram-каналов, в зону отключения попали около 100 тыс. человек.

Ремонтная бригада работает над устранением аварийной ситуации. На данный момент вырыт котлован у места повреждения сети, обнаружен неисправный участок, откачивается вода. В ближайшее время рабочие приступят к замене поврежденной трубы. "Все стараются выполнить задачу как можно быстрее, но объем работы такой, что, можно предположить, восстановление трубопровода продлится всю ночь", - уточняется в сообщении.

К месту аварии на трубопроводе прибыло руководство города, представители комитета по жилищно-коммунальному комплексу. По поручению губернатора Ульяновской области Алексея Русских на место аварии выехал заместитель председателя регионального правительства Евгений Лазарев. Он потребовал от руководства Димитровграда организовать подвоз воды для жителей. По информации администрации города, от водоснабжения отключено около 700 многоквартирных и 500 частных домов.

На данный момент в Димитровграде около шести градусов мороза, идет снег. К утру ожидается понижение температуры до минус девяти градусов.