В РФ могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение преступлений

Необходимость инициативы обусловлена тем, что число случаев вовлечения детей в преступления небольшой или средней тяжести в последнее время возросло, пишут "Известия"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. МВД разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Верхнюю планку наказаний предлагается поднять с пяти до восьми лет лишения свободы, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, целью законопроекта является "усиление противодействия вовлечению несовершеннолетнего в совершение нескольких преступлений". Авторы проекта предлагают дополнить ч. 4 ст. 150 УК РФ новым составом - наказание сроком от пяти до восьми лет за неоднократное вовлечение детей даже в мелкие преступления. Сейчас максимальный срок за это - пять лет, но, как уточнили газете юристы, в основном выносят наказание до двух лет лишения свободы. В ближайшее время законопроект планируется внести в Госдуму.

Как пишут "Известия", речь идет о таких преступлениях, как хулиганство, вандализм, порча имущества, сообщения о ложном минировании, кражи. В МВД отметили, что число случаев вовлечения детей в подобные преступления в последнее время возросло, в связи с чем и возникла инициатива ужесточить за это наказание.

"Норма позволит квалифицировать такие деяния в качестве тяжких преступлений. Подход предполагает точечное усиление ответственности за действия совершеннолетнего человека, которые направлены на вовлечение ребенка в систематическую преступную деятельность", - цитируют "Известия" документ.

Законопроект согласован с Минобрнауки, Минпросвещения, ФСБ и Генпрокуратурой. Следственный комитет и Институт законодательства и сравнительного правоведения его поддержали, однако в СК, в свою очередь, отметили, что предложенные поправки полностью решить проблему не помогут.