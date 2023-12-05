В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 10 градусов

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, гололедица прогнозируются в Москве во вторник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается минус 8-10 градусов, в ночь на среду - до минус 17 градусов.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 11 до минус 6 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 20 градусов.