Главархив выпустил два новых издания о Великой Отечественной войне

Обе книги доступны в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941-1945 годы" в разделе "Медиатека", подразделе "Библиотека"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главархив Москвы опубликовал в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" две новые книги о защите столицы в Великую Отечественную войну, сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. К этому дню Главархив столицы опубликовал два новых электронных издания. Первая книга "1941-1945. МПВО на защите столицы: архивные документы и материалы" посвящена работе местной противовоздушной обороны столицы во время Великой Отечественной войны и продолжает серию трехтомника "Москва - столица победителей", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что вторая книга "Москва в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания очевидцев" включает воспоминания о жизни в военной Москве и в эвакуации, об обстановке на подступах к городу, о работе на трудовом фронте, о дежурствах на крышах и помощи раненым в госпиталях. Издание стало четвертым в серии книг, созданных на основе писем слушателей "Радио России". Обе книги доступны в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в зале "1941-1945 годы" в разделе "Медиатека", подразделе "Библиотека".

Как рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, которого цитирует пресс-служба, благодаря изданию "1941-1945. МПВО на защите столицы: архивные документы и материалы" читатели могут познакомиться с масштабным сводом документов, который характеризует основные вехи организации системы местной противовоздушной обороны столицы, ее различных подразделений и служб. "Книга "Москва в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания очевидцев" также будет интересна всем тем, кто предпочитает знакомиться с историческими событиями через личные свидетельства. В ней перед читателями предстают будни прифронтовой столицы, увиденные глазами детей, подростков, молодежи военных лет. Всего в издании можно познакомиться с воспоминаниями 51 очевидца тех трагических дней", - добавил он.