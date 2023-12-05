Ночь на 5 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции города опустилась до отметки в минус 12,9 градуса

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса опустилась до отметки в минус 12,9 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Обещанные морозы начинают свое шествие по центральным областям Европейской России. Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха на базовой метеостанции мегаполиса опустилась до отметки в минус 12,9 градуса", - написал он в своем Telegram-канале.

Леус подчеркнул, что ранее в лидерах было 22 ноября, тогда минимум составил минус 9,5 градуса. Отмечается, что на других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха составляла от минус 9,1 градуса на Балчуге до минус 15 градусов в Тушино, в Новой Москве минимальные термометры показали минус 16,9 градуса.

"На территории Московской области холоднее всего было в Мелихово - там морозы окрепли до минус 17,9 градуса. По нашим прогнозам, на протяжении нынешней недели морозы будут только усиливаться, а с пятницы столбики термометров начнут опускаться ниже 20-градусной отметки, в Москве это, скорее всего, произойдет в выходные", - говорится в сообщении.

Он также добавил, что приведены данные по состоянию на шесть часов утра, в ближайшие два-три часа температура воздуха может понизиться.