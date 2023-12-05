Дорожный обход Бийска планируют построить в 2026 году

Смета проекта составляет 1,9 млрд рублей, уточнил министр транспорта региона Антон Воронов

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Новую объездную дорогу вокруг Бийска планируют построить в течение трех лет, сообщил на пресс-конференции министр транспорта региона Антон Воронов.

"Обход Бийска - это соединение существующего обхода с направлением на Белокуриху, чтобы можно было проезжать, не заезжая в Бийск. На ближайшем заседании правительства я доложу об этом губернатору Алтайского края, и при наличии финансовой возможности мы начнем этот проект реализовывать. Это перспектива, наверное, трех лет. Сметная стоимость, вышедшая из экспертизы, - 1,9 млрд рублей", - сказал он.

Воронов также сообщил, что завершена реконструкция коммунального моста в Бийске, по которому туристы попадали транзитом на Чуйский тракт, а далее в Горный Алтай. По этому мосту автомобилисты также въезжали и в Белокуриху. Благодаря новому обходу город удастся миновать.

"То, что мы видели в текущем году, когда ремонтировался Бийский коммунальный мост <…>. Есть положительные моменты в таких ремонтах, потому что очень долго все власти старались рассказать жителям, что есть обход Бийска и что по нему чуть длиннее, но комфортнее можно объехать", - добавил министр.

Работы на мосту начались весной 2023 года, в реконструкцию вложили 169,4 млн рублей. Мост является дорожной составляющей для Бийска - здесь проходят трамвайные пути, которые были закрыты на время ремонта.