WP: в США в 2023 году установили рекорд по числу случаев массовых убийств

По данным газеты, количество таких эпизодов составило по меньшей мере 38

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 38 случаев массовой стрельбы с жертвами произошло в США в 2023 году, это рекордный показатель с 2006 года. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Издание понимает под термином "массовые убийства" инциденты, в которых были убиты четыре и более человек, не включая самих нападавших. Всего число таких эпизодов в 2023 году составило 38, а предыдущий рекорд был зафиксирован годом ранее - тогда в стране произошло 36 случаев массовой стрельбы с жертвами.

Всего в результате стрельбы в США в 2023 году погибли не менее 197 человек, 91 получил ранения. При этом с 2006 года число погибших в подобных обстоятельствах достигло уже 2 423.

Как отмечает издание, число массовых убийств с применением огнестрельного оружия увеличилось в 2019 году, затем несколько снизилось в период пандемии COVID-19, а потом вновь выросло "по мере возвращения жизни в нормальное русло". Объясняя причины подобной тенденции, газета указывает со ссылкой на экспертов, что это может быть связана с тем, что огнестрельное оружие в США становится "все более легкодоступным".

Ранее президент США Джо Байден назвал "эпидемией" насилие с применением огнестрельного оружия в стране.