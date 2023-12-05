В Курганской области объявили штормовое предупреждение из-за аномальных холодов

С 6 по 11 декабря в регионе ожидается до минус 40 градусов

ТАСС, 5 декабря. Главное управление МЧС России по Курганской области объявило штормовое предупреждение из-за предстоящих аномальных морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: с 6 по 11 декабря по Курганской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы 6 декабря на 7-9 градусов, в остальные сутки - на 15-20 градусов. 7-9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз с минимальной температурой воздуха минус 40 градусов", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей соблюдать правила пожарной безопасности.