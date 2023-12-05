Две брянские церкви XVII и XVIII веков отреставрируют после обращения жителей

По словам начальника управления по охране и сохранению историко-культурного наследия региона Константина Волкова, на реставрацию каждого объекта направят около 10 млн рублей

ТАСС, 5 декабря. Преображенскую и Михаилоархангельскую церкви, построенные в XVII и XVIII веках, отреставрируют в Брянской области в течение трех лет, работы проведут по обращениям жителей. На проведение реставрации планируется направить порядка 20 млн рублей, сообщил ТАСС начальник управления по охране и сохранению историко-культурного наследия региона Константин Волков.

"В целях сохранения объектов культурного наследия в 2024 году запланирована организация проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Михаилоархангельская церковь", расположенном по адресу: Брянская область, Стародубский район, село Солова. <...> В 2025 году запланирована организация проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Преображенская церковь", расположенном по адресу: Брянская область, город Трубчевск, площадь Карла Маркса", - сказал Волков.

По его словам, на реставрацию каждой церкви будет направлено около 10 млн рублей, работа ведется на основании обращений жителей в адрес губернатора Брянской области Александра Богомаза. Средства выделяются из регионального бюджета в рамках подпрограммы: "Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области".

В "Михаилоархангельской церкви" планируется отреставрировать колокольню, фасады и внутренние стены, в "Преображенской церкви" - кровлю, купола и стены.

"Михаилоархангельскую церковь" в Стародубском районе построили на сельском кладбище в 1781-1785 годах вместо прежней деревянной по заказу владельца села, губернского предводителя дворянства М. С. Ширая как фамильная усыпальница. "Преображенская церковь" в городе Трубчевск выстроена между 1690-1693 годами на месте прежней, сгоревшей, перестроенной в 1645-1649 годах из польского костела.

Ранее в Брянской области была проведена реставрация двух деревянных храмов - Николаевской церкви в городе Новозыбкове, которая была построена в 1774-1782 годах, и церкви Николая Чудотворца в селе Луговец Мглинского района, построенной в 1862-1865 годах.