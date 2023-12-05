S7 увеличит число рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск, Кызыл и Казань

Все рейсы будут выполняться на лайнерах Embraer RJ170

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания S7 увеличит частоту рейсов из Новосибирска в Горно-Алтайск, а также в Кызыл и Казань. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"S7 Airlines увеличивает частоту рейсов из Новосибирска сразу по нескольким направлениям: в Горно-Алтайск, Кызыл и Казань. Авиакомпания запустит второй ежедневный рейс в Горно-Алтайск: таким образом, число рейсов увеличится с 8 до 14 в неделю", - сообщили в пресс-службе.

Новый ежедневный рейс будет вылетать из Новосибирска в 14:30 (10:30 мск) и прилетать в столицу Республики Алтай в 15:30 (11:30 мск). В период с 24 декабря по 13 января частота рейсов в Кызыл увеличится с четырех до шести в неделю: самолеты будут летать по маршруту каждый день, кроме воскресенья. Начиная с 14 января, авиакомпания будет выполнять пять рейсов в неделю. Вылет всех рейсов из Толмачево - в 13:30 (09:30 мск), а прилет в столицу Республики Тыва - в 15:10 (11:10 мск).

Также авиакомпания станет чаще летать из Толмачево в Казань: с 18 до 31 декабря количество рейсов вырастет с 11 до 13 в неделю, а после 1 января - 12 в неделю. Все рейсы будут выполняться на лайнерах Embraer RJ170. В салоне могут разместиться 78 пассажиров в экономическом классе.

Аэропорт Новосибирска работает с 1957 года. Как ранее сообщал гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич, по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта составит 9 млн, из которых порядка 3 млн - трансферные пассажиры.