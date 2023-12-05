Мэр Казани предложил создать Ассоциацию архитекторов стран БРИКС

Ильсур Метшин отметил, что создание ассоциации улучшит обмен знаниями и технологиями в строительной сфере между специалистами разных стран

КАЗАНЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Мэр Казани Ильсур Метшин заявил об инициативе создать Ассоциацию архитекторов стран БРИКС, задачей которой станет налаживание международного обмена опытом и лучшими практиками. Соглашение планируется подписать на полях предстоящего саммита БРИКС в Казани.

"Ассоциация обеспечит странам БРИКС доступ к лучшим профессиональным кадрам и значительно облегчит процедуры приглашения ведущих архитектурных бюро на конкурсы. Предоставит возможности для получения более качественного профильного образования, благодаря стажировкам в ведущих архитектурных школах. Улучшит обмен знаниями и технологиями в строительной сфере между специалистами разных стран", - сказал Метшин в рамках в пленарной сессии архитектурно-строительного форума "Казаныш".

Как уточнили в Институте развития города Казани, к участию в объединении пригласят международные общественные организации, архитектурные союзы стран БРИКС, официальных лиц межгосударственного объединения, отвечающих за архитектурное направление. Состав будут определять путем голосования на съезде, который планируют проводить раз в два года. Тогда же определят председательствующую страну и президента объединения.

Планируется, что ассоциация наладит постоянный обмен студентами и организует программы обмена и стажировки для студентов и начинающих архитекторов. Кроме того, одним из ключевых аспектов деятельности нового объединения станет организация международных конкурсов.

Международный архитектурно-строительный форум "Казаныш" проходит в Казани с 5 по 7 декабря. Форум предваряет саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. В урбанистическом конгрессе участвуют иностранные делегаты, в том числе мэры крупнейших городов, архитекторы, урбанисты и другие международные специалисты.