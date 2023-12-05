В Томской области шесть школ закрыли на карантин

Это связано с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ

ТОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ стал причиной закрытия шести школ и одного детского сада в Томской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"За прошедшую неделю на карантин закрыты полностью шесть школ: две в Кожевниковском районе, одна в Парабельском, также две малокомплектные школы в Каргасокском районе и одна малокомплектная в Молчановском районе. Полностью закрыт один малокомплектный детский сад в Колпашевском районе. Частично закрыты: 147 классов в 45 школах, 12 групп в 7 детсадах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 69,4%, зарегистрировано 13 тыс. случаев ОРВИ, рост составил 14,5%. Также за неделю был выявлен 641 случай коронавируса, неделей ранее им заразились 524 человека. Кроме этого, в регионе выявлено еще три случая гонконгского гриппа.

В связи с ростом заболеваемости в Томской области действует масочный режим и запрет на посещение в больницах, а также социальных учреждениях с постоянным проживанием. Также в школах и колледжах региона введен обязательный ежедневный осмотр детей на наличие признаков ОРВИ.