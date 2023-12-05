Голосовой помощник Минздрава Подмосковья с начала года обработал более 6 млн звонков

Робот Светлана работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Голосовой помощник Министерства здравоохранения Подмосковья - робот Светлана - с начала 2023 года обработал более 6 млн звонков. Искусственный интеллект может вызвать врача на дом или записать к медицинскому специалисту на прием, сообщила пресс-служба министерства.

"Робот Светлана стала первым этапом внедрения искусственного интеллекта в сферу здравоохранения региона. Сначала она работала на прием - вызов врача на дом или запись к специалистам, постепенно мы расширяли ее функционал. В этом году голосовая помощница обработала более 6 млн звонков. Она работает в круглосуточном режиме, одновременно может принимать 600 звонков и в большинстве случаев справляется без перевода абонента на оператора", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что робот может вызвать врача на дом и записать к медицинскому специалисту на прием. Также голосовой помощник приглашает на диспансеризацию, напоминает о необходимости визита к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учете, и мониторит качество оказания скорой медицинской помощи.