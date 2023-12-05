Глава Верховного суда сообщил, что число дел в российских судах стало сокращаться

По словам Вячеслава Лебедева, за девять месяцев 2023 года суды рассмотрели на 6% меньше дел, чем за аналогичный период 2022 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число рассмотренных судами дел стало сокращаться. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"За девять месяцев этого года во всех видах судопроизводства по первой инстанции судами рассмотрено 28 млн 286 тыс. дел - на 1,8 млн дел или на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщил Лебедев.

По его словам, это произошло за счет сокращения числа дел о взыскании налогов и дел об административных правонарушениях.

"Это связано прежде всего с сокращением почти в пять раз количества поступивших в суды административных дел о взыскании с граждан налогов и сборов - с 3 млн 548 тыс. дел за аналогичный период прошлого года до 727 тыс. дел в этом году, а также с сокращением на 1 млн 77 тыс. или на 19% количества дел об административных правонарушениях", - отметил председатель Верховного суда.

Вместе с тем, по его словам, объем работы судов в гражданском судопроизводстве увеличился на 2 млн 60 тыс. дел или на 11%. Кроме того, за девять месяцев 2023 года суды рассмотрели 540,5 тыс. уголовных дел в отношении 548 тыс. лиц, 79% из них получили приговоры к различным видам наказаний.