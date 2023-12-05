Лебедев сообщил, что число дел о банкротствах в судах выросло в 2023 году на 37%

В 2022 году количество рассмотренных судами дел о банкротстве выросло на 28%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Количество дел о банкротствах в судах в 2023 году выросло на 37%. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"В арбитражном судопроизводстве сохраняет актуальность оптимизация процедуры банкротства - за девять месяцев этого года судами рассмотрено на 64,4 тыс. дел (на 37%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, а количество обособленных споров в делах о банкротстве превысило 1,5 млн", - отметил председатель Верховного суда России. Ранее сообщалось, что в 2022 году число рассмотренных судами дел о банкротстве выросло на 28%.

"Верховный суд РФ с учетом предложений, поступивших от судей арбитражных судов, подготовит законопроект об упрощении банкротных процедур, в том числе о рассмотрении банкротств, связанных с включением требований кредиторов в реестр без проведения судебного заседания и с изготовлением только резолютивной части. Безусловно, при условии отсутствия возражений у сторон", - сообщил Лебедев.