В России за год число арестов сократилось на 6%

За 2022 год число арестов в стране сократилось на 1%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число решений судов о заключении под стражу в 2023 году сократилось на 6%. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей РФ.

"За девять месяцев 2023 года эта мера пресечения избрана судами в отношении 61,993 лиц - на 3,915 лиц, или на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил глава Верховного суда. Ранее сообщалось, что за весь 2022 год число арестов в России сократилось на 1%.

"Судами удовлетворено 130 тыс. ходатайств о продлении срока содержания под стражей - на 15,421 ходатайство, или на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом численность лиц, в отношении которых судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста, возросла на 14%", - отметил Лебедев, подчеркнув, что "Верховный суд РФ уделяет повышенное внимание дальнейшему ограничению применения меры пресечения в виде заключения под стражу".

Так, в октябре Госдумой в первом чтении принят внесенный Верховным судом законопроект, направленный на ограничение заключения под стражу женщин, имеющих малолетних детей, и лиц с заболеваниями.