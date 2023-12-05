В Забайкалье 17 школ и 111 классов перевели на дистанционную работу из-за ОРВИ

В детских образовательных организациях региона зарегистрировали 111 очагов заболевания коронавирусом в 19 районах

ЧИТА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 100 классов и 17 школ в Забайкальском крае перевели на дистанционный режим работы из-за высокого уровня заболеваемости ОРВИ, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Высокие уровни заболеваемости регистрируются в 20 муниципалитетах <…>. Из-за ОРВИ полностью на дистанционном обучении ученики 17 школ и частично - 111 классов еще 44 школ, пять детсадов не принимают воспитанников", - говорится в сообщении со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлану Лапу.

По ее словам, в регионе продолжается рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом, однако ситуация не критическая. Ранее введенные ограничения позволили стабилизировать обстановку. За последнюю неделю в детских образовательных организациях Забайкалья зарегистрировали 111 очагов заболевания коронавирусом в 19 районах. По внебольничным пневмониям под наблюдением 51 очаг в школах и детских садах.

"Надо целенаправленно принимать комплекс мер, и долгосрочных, если нужно, чтобы изменить ситуацию. Держите руку на пульсе и дальше по всем видам сезонных заболеваний, тем более что мы приближаемся к новогодним и рождественским каникулам", - поручил губернатор Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания в правительстве.