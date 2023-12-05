В Новосибирске стоимость проезда на общественном транспорте увеличили на 16,7%

Тариф изменится с 23 декабря

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Стоимость проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам в Новосибирске вырастет на 16,7% - с 30 до 35 рублей с 23 декабря. Соответствующее решение принято комиссией по установлению тарифов, сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Состоялось заседание комиссии по установлению регулируемых тарифов. С 23 декабря стоимость проезда на автобусе, трамвае и троллейбусе предложено установить в размере 35 рублей. Сейчас в Новосибирске единый тариф на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города составляет 30 рублей - это ниже, чем практически во всех городах-миллионниках, даже без учета таких городов, как Москва и Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В мэрии объяснили, что необходимость пересмотра тарифов в Новосибирске обусловлена ростом затрат по основным статьям, составляющим себестоимость проезда на общественном транспорте: это техническое обслуживание и ремонт основных средств, горюче-смазочные материалы, электроэнергия, оплата труда. "Тариф является предельным максимальным и применяется всеми юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, а также индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах города", - отметили в муниципалитете.