Число онлайн-участий в заседаниях судов в РФ с начала года превысило показатель 2022 года

За 2022 год суды провели более 500 тыс. судебных заседаний с использованием видео-конференц-связи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Число онлайн-участий в судебных процессах в России за девять месяцев 2023 года превысило этот показатель за весь 2022 год. Об этом свидетельствуют данные, сказанные председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым на заседании Совета судей РФ.

"[В 2023 году] с использованием видео-конференц-связи (по защищенным каналам связи - прим. ТАСС) проведено более 490 тыс. судебных заседаний, а с использованием веб-конференции (с возможностью подключения через интернет - прим. ТАСС) - 611 тыс. судебных заседаний", - сообщил Лебедев.

Ранее он сообщил, что за весь 2022 год суды провели свыше 500 тыс. судебных заседаний с использованием видео-конференц-связи (в 2021 году - 290 тыс.), и более 460 тыс. заседаний с применением веб-конференции (законодательно введены с 2022 года - прим. ТАСС).