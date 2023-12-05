Госдеп заявил, что США не могут решить мировой климатический кризис в одиночку

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт отметил, что Вашингтону необходимо широкое партнерство не только с трансатлантическими партнерами и странами Большой семерки, но и с развивающимися странами

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Вашингтон не может решить мировой климатический кризис в одиночку без помощи максимально широкой коалиции стран по всему миру. Об этом заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт.

"Мы не можем решить климатические вызовы без создания максимально широкой коалиции. На США приходятся 11% мировых выбросов углекислого газа, поэтому мы можем декарбонизировать американскую экономику завтра, но не решим мировой климатический кризис", - сказал он, выступая в Дубае на ежегодном энергетическом форуме Атлантического совета (организация, признанная нежелательной в РФ), организованном в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

По его словам, чтобы преодолеть климатический кризис, Вашингтону необходимо широкое партнерство не только с трансатлантическими партнерами и странами Большой семерки, но и с развивающимися странами. В рамках этого сотрудничества сторонам следует направить усилия на то, чтобы "мобилизовать капитал, ускорить внедрение новых технологий и как можно скорее декарбонизировать наши энергетические системы".

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.