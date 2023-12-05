В Челябинской области предупредили об аномальных морозах 6-11 декабря

Температура воздуха может варьироваться от 27 до 40 градусов мороза

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Синоптики в Челябинской области прогнозируют со среды по понедельник до 40 градусов мороза ночью, что на семь и более градусов ниже нормы. Об этом говорится в тексте штормового предупреждения, которое опубликовано Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В большинстве районов Челябинской области 6 декабря местами, также с 7 по 11 декабря ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов ниже климатической нормы", - сказано в тексте.

По данным синоптиков, ночью 7-8 декабря температура воздуха может варьироваться от 27 до 40 градусов мороза, а днем - от 16 до 27 градусов ниже ноля.