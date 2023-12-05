На северо-западе Москвы появится многофункциональный центр с медкластером

В центре будут созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Инвестор возведет многофункциональный центр с медицинским кластером на северо-западе Москвы в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП), сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город выделил инвестору земельный участок площадью 0,6 га в Хорошево-Мневниках на улице Демьяна Бедного. Здесь в рамках масштабного инвестпроекта появится многофункциональный центр с медицинским кластером общей площадью почти 30,5 тыс. кв. м, в котором будут созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи взрослым и детям", - цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что участки для реализации масштабных проектов инвесторы и застройщики могут получить без участия в торгах с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры и создание рабочих мест. Предпочтение отдают как новым производствам, технопаркам, спорткомплексам, так и социальным объектам.

"Договор аренды земельного участка заключен на пять лет без проведения торгов с ООО "Специализированный застройщик "Октод", который входит в концерн "Крост". За это время инвестор должен построить и ввести в эксплуатацию многофункциональный центр с медицинским кластером", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в материале.