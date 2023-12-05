Более 400 событий подготовили на фестивале "Усадьбы Москвы. Зима"

Мероприятия пройдут на 15 площадках

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Более 400 событий, среди которых народные гулянья, лекции и представления, пройдут на 15 площадках в Москве в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва готовится к новогодним каникулам. Для жителей и гостей столицы организовано несколько праздничных проектов. В их числе фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима". С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гулянья и многое другое. Всего больше 400 событий", - написал мэр.

Он отметил, что также в городе организован проект "Московское чаепитие", который познакомит с традициями столичной чайной культуры. Например, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января проходят выступления артистов, мастер-классы, дегустации чая и угощений. Кроме того, здесь откроется новый туристско-информационный центр Москвы, в котором специалисты помогут желающим составить маршруты, в том числе по новогодней столице. Собянин добавил, что узнать, как интересно провести время, жители могут на туристическом сервисе Russpass.