Следовавший из Москвы в Термез самолет совершил вынужденную посадку в Актобе

В Uzbekistan Airports сообщили, что причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /ТАСС/. Самолет узбекской авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва - Термез, совершил вынужденную посадку в Актобе в Казахстане из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports - управляющей компании 11 международными аэропортами республики.

"Пассажирский рейс HY9610 отечественной авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший по маршруту Москва - Термез, ушел на запасной аэродром в международный аэропорт Актобе (Казахстан) по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров", - говорится в сообщении. Отмечается, что "экипаж запросил карету скорой помощи к борту".

По данным пресс-службы, борт приземлился в Актобе в 14:28 по ташкентскому времени (12:28 мск), ожидается, что воздушное судно вылетит в аэропорт назначения в ближайшее время.