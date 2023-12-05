Собянин сообщил, что в Москве осенью запустили 10 новых маршрутов городского транспорта

Также за последние три месяца в столице улучшили трассы свыше 140 действующих маршрутов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Новые 10 маршрутов городского транспорта, запущенных осенью, охватили более 30 районов столицы. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этой осенью запустили 10 новых маршрутов городского транспорта - они охватили больше 30 районов Москвы. Например, маршрут №147 связал ЖК в Московском со станцией метро "Филатов Луг". На 577к в Сосенском теперь можно добраться до метро "Ольховая", - написал мэр.

По его словам, также за последние три месяца были улучшены трассы свыше 140 действующих маршрутов, введено больше 80 новых остановок на маршрутах и заменены свыше 300 старых на современные остановочные павильоны, запущено 12 новых выделенных полос.

"Развитие сети маршрутов происходит постоянно: транспорт подъезжает ближе к новым станциям метро и ж/д, школам и поликлиникам, появляются новые остановки", - заключил Собянин.