Российский морской регистр судоходства видит увеличение объема работы в КНР

По словам гендиректора регистра Сергея Куликова, в настоящее время активно продолжается и работа, связанная с заходом судов на ремонт в китайские порты

ШАНХАЙ, 5 декабря. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Российский морской регистр судоходства отмечает увеличение объема работы на китайском рынке в условиях ограничений со стороны Запада. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС его генеральный директор Сергей Куликов, который принимает участие в открывшейся во вторник в Шанхае морской выставке Marintec China 2023.

"Китай для России - стратегический партнер, большое количество морского оборудования из Китая поставляется в Россию, и, естественно, все это оборудование нужно проверять и сертифицировать здесь, на месте. Приемка оборудования, которое потом поставляется на территорию Российской Федерации, - одно из наиболее востребованных и быстро растущих направлений деятельности нашего офиса [в Китае]", - сказал он, уточнив, что Российский морской регистр судоходства уже много лет представлен в КНР, где работают два его офиса - в Шанхае и Тяньцзине.

По словам Куликова, в настоящее время активно продолжается и работа, связанная с заходом судов на ремонт в китайские порты. "Меньше их не становится, а становится только больше", - сказал он, добавив, что сейчас прорабатывается ряд судостроительных контрактов с российским участием.

Куликов также констатировал, что давление со стороны западных стран повлияло на работу регистра, но появился и дополнительный импульс в развитии на азиатском направлении. "Не повлиять [давление Запада] не может, естественно. Ряд ограничений также коснулся регистра, но с точки зрения азиатского региона я бы сказал, что наоборот, все эти ограничения дали нам дополнительный импульс для развития. У нас увеличились объемы работы здесь и наше присутствие в этом регионе. Те потери, которые возникли в силу ограничений, введенных недружественными странами, в полной мере компенсированы увеличением объема работы в России и в азиатском регионе", - сказал он.

Генеральный директор Российского морского регистра судоходства указал и на важность китайского рынка. "Китайский рынок был всегда важен, как и любой другой рынок. Мы понимаем, какой технологический скачок сделал Китай за последние годы, и не сотрудничать нельзя, сотрудничать нужно потому, что те технологии, которые есть здесь как по судоремонту, так и по судостроению, я думаю, могут быть использованы нашими судостроителями. Возможны какие-то конкретные контракты с нашими верфями. По многим вопросам в части судостроения Китай, несомненно, на первом месте", - сказал он.

По его словам, ожидается подписание ряда контрактов с китайскими партнерами по итогам выставки. Помимо этого, сейчас уделяется большое внимание поддержанию взаимодействия с теми компаниями, с которыми уже налажено сотрудничество. Регистр также старается оказать содействие российским судовладельцам и судоремонтникам в налаживании деловых связей, что может в дальнейшем привести к подписанию конкретных контрактов, отметил Куликов.

Выставка Marintec China 2023 в Шанхае © Иван Каргапольцев/ ТАСС

Marintec China 2023

Выставка Marintec China 2023 проходит 5-8 декабря в Шанхайском международном выставочном центре. Согласно официальным данным организаторов, участие в ней в этом году примет порядка 2 тыс. компаний из 30 стран и регионов мира. У 15 стран организованы национальные павильоны. Экспозиция выставки включает в себя несколько разделов, связанных с кораблями, грузовыми судами, морскими перевозками, судостроением, судовым оборудованием, портовым оборудованием и технологиями.

Что касается России, то в этом году на выставке свой стенд развернул Российский морской регистр судоходства. В общей сложности, согласно данным ТАСС, выставку посетят представители свыше 50 российских компаний, занятых в морской индустрии.

Ожидается, что за время проведения выставки на ней побывает порядка 70 тыс. профессиональных посетителей из 100 стран и регионов мира.