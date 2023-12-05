Более 33 тыс. школьников Подмосковья напишут итоговое сочинение

Экзамен проведут в 299 пунктах на базе школ

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 33 тыс. выпускников подмосковных школ напишут итоговое сочинение 6 декабря. Оно является допуском к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"Итоговое сочинение начнется в 10:00, каждому участнику на выполнение задания будет отведено 235 минут. Темы станут известны за 15 минут до начала. Одиннадцатиклассники смогут выбрать один из разделов: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество, Отечество в жизни человека" и "Природа и культура в жизни человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на вице-губернатора Подмосковья Ирину Каклюгину, итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ. 6 декабря в нем примут участие более 33 тыс. одиннадцатиклассников подмосковных школ. Написание экзамена будет проводиться в 299 пунктах на базе школ.

Оценка за итоговое сочинение выставляется по системе "зачет" или "незачет". Участники смогут ознакомиться с результатами своих работ не позднее 20 декабря у себя в школе. Для выпускников, получивших "незачет" или пропустивших работу по уважительной причине, предусмотрен резервный день - 7 февраля 2024 года.