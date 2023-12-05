В Химках увековечили память 368 бойцов Красной армии

Плиты установили в сквере имени Марии Рубцовой

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мемориальные плиты, увековечивающие память 368 бойцов Красной армии, установили в сквере имени Марии Рубцовой в городском округе Химки к годовщине контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.

"К 82-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой в Химках в сквере имени Марии Рубцовой установили мемориальные плиты в знак памяти 368 бойцов Красной армии, чьи фронтовые судьбы были установлены в ходе архивных исследований", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия мемориала присутствовали глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, директор департамента Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Валерий Кудинский, руководитель АНО "Родина" Игорь Пигальчук, химкинский городской прокурор Денис Андреев, а также жители округа и родственники красноармейцев.

"В День воинской славы России мы собрались, чтобы вместе увековечить имена химкинских бойцов, героически оборонявших столицу от фашистов во время Великой Отечественной войны, - привели в материале слова Волошина. - Химчане защищали подступы к столице нашей Родины, проявив всю свою силу духа, мужество и стойкость. Благодаря министерству обороны, сотрудникам областной и химкинской прокуратуры, а также общественной организации "Родина" нам удалось установить фронтовые судьбы 368 химчан, которые приняли участие в кровопролитной битве".

В пресс-службе рассказали, что масштабный проект по каталогизации российских воинских захоронений на территории Химок реализуется с 2022 года органами прокуратуры, Министерством обороны РФ и администрацией округа. В январе этого года в результате первого этапа исследований в сквере им. Рубцовой установили памятник "Родина помнит", где увековечили первые девять имен ополченцев Красной армии, которые считались без вести пропавшими. В ходе второго этапа комплексной исследовательской работы проанализировали более 5 тыс. архивных документов по поиску имен воинов, захороненных на территории муниципалитета, и установлению судеб пропавших без вести уроженцев Химок. В результате удалось установить фронтовые судьбы 368 химчан, которых городской суд признал погибшими, а также определить настоящие места захоронений 891 красноармейца.

В новость внесена правка (16:39) - передается с уточнением пресс-службой администрации численности бойцов, верно - 368.