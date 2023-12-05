Дума возвращает соцвыплаты к пенсии студентов на период работы в трудотрядах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина напомнила, что в настоящее время закон сохраняет господдержку школьникам и студентам, которые работают в летний период по направлению центра занятости

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который возвращает право студентов получать социальную доплату к пенсии в период их работы в трудотрядах.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты группой депутатов от фракции "Единая Россия" в июне, поправками дополняется закон "О государственной социальной помощи". Новые нормы предлагают сохранить социальную доплату к пенсии по потере кормильца и по инвалидности для студентов очной формы обучения в период получения ими выплат за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде. По действующим нормам, выплата социальной доплаты к пенсии для таких граждан в период их деятельности в трудотрядах, приостанавливается. Как отмечали авторы инициативы, в законе до 1 января 2023 года было предусмотрено, что студенты, получающие выплаты за работу в трудотрядах, были исключены из числа лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, однако в июле 2022 года эти нормы были изменены.

Как напомнила одна из авторов документа, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия"), в настоящее время закон сохраняет господдержку школьникам и студентам, которые работают в летний период по направлению центра занятости. "Этот закон благополучно действует в стране два года. Мы получаем массу положительных отзывов от студентов и их родителей. Ребята работают и сохраняют поддержку от государства. Однако из этого процесса выпали студенческие отряды, которые в летний период трудятся не от центров занятости. И поэтому социальную доплату теряют", - отметила Стенякина.