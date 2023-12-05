5 декабря, 14:08

Дума вводит допвыплаты к пенсии кавалерам ордена Святого Георгия

По словам авторов проекта, этот знак отличия фактически является высшей военной наградой, "тем не менее на законодательном уровне особых заслуг граждан, награжденных этим орденом, на сегодняшний день не признается"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о дополнительных ежемесячных выплатах гражданам, награжденным орденом Святого Георгия и знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней.

Документ был внесен в Думу группой сенаторов и депутатов фракции "Единая Россия" в октябре, авторами инициативы выступили в том числе первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, главы комитетов Госдумы по обороне и по безопасности и противодействию коррупции Андрей Картаполов и Василий Пискарев. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ". Как подчеркивали авторы проекта в пояснительной записке, орден Святого Георгия фактически является высшей военной наградой, "тем не менее на законодательном уровне особых заслуг граждан, награжденных этим орденом, на сегодняшний день не признается".

В связи с этим в законе предлагается прописать, что такие граждане имеют право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Устанавливается, что размер выплаты для граждан, награжденных орденом Святого Георгия I степени или знаком отличия ордена Святого Георгия всех четырех степеней, составит 415% установленного законом размера социальной пенсии. Для граждан, награжденных орденом Святого Георгия II, III и IV степеней, а также граждан, награжденных орденом III и IV степеней, размер выплаты составит 330% размера социальной пенсии. Тем, кто награжден орденом Святого Георгия IV степени, предлагается установить выплаты в размере 250% размера социальной пенсии.

Как отмечал ранее Турчак, сегодня аналогичные предложенным нормы действует в отношении награжденных орденом "За заслуги перед Отечеством", однако "в отношении орденоносцев Святого Георгия - нет". Законопроект направлен на то, чтобы "устранить эту несправедливость", отмечал он. 

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Турчак, Андрей АнатольевичРоссия