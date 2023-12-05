Коллекцию музея истории Кронштадта пополнили артефакты с затонувшего в XVIII веке судна

Принятые на хранение экспонаты будут представлены посетителям через год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Центр подводных исследований (ЦПИ) РГО передал на хранение в музей истории Кронштадта артефакты XVII-XVlll веков, поднятые со дна Финского залива. Об этом ТАСС рассказал заведующий сектором по обеспечению сохранности объектов культурного наследия музея Евгений Вавилов, отметив, что в фонды поступили 68 предметов - последняя часть большой коллекции.

"Сегодня в наши фонды были переданы 68 предметов, это часть коллекции торгового судна "Архангел Рафаил", которое затонуло в районе Большого Березового острова в Финском заливе осенью 1724 года. Это большая коллекция, которая насчитывает 350-360 единиц - большую ее часть поэтапно передали к нам фонды, и сегодня был последний этап. Предметы датируется последней четвертью XVII века - началом XVlll века", - сказал Вавилов.

По его словам, принятые на хранение экспонаты будут представлены посетителям примерно через год. Вавилов уточнил, что часть коллекции судна "Архангел Рафаил" уже представлена публике, в следующем году музейщики проведут обновление экспозиции - постараются объединить все полученные экспонаты и потихоньку двигаться к созданию одного большого зала, посвященного этому кораблю.

"В основном это предметы одежды и быта, причем в отличной сохранности - материал практически не испорчен, что объясняется особенностью воды Финского залива, в которой, в отличие от металла, очень хорошо сохраняется органика", - добавил Вавилов.

"Архангел Рафаил" принадлежал иностранному купцу Герману Майеру, который, как выяснилось после происшествия, занимался контрабандой. Корабль затонул, так как не успел вовремя уйти из-под ледового покрова. Спустя 300 лет судно было обнаружено - на протяжении семи лет команда ЦПИ РГО проводила раскопки в открытом море, результатом которых стала упомянутая коллекция.