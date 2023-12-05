В Душанбе почтили память участников битвы за Москву в Великой Отечественной войне

В ходе митинга военный оркестр исполнил гимны России и Таджикистана, участники почтили память погибших минутой молчания

ДУШАНБЕ, 5 декабря. /ТАСС/. Митинг и возложение цветов к могилам советских воинов - участников Великой Отечественной войны состоялся на Аллее славы Русского кладбища в Душанбе с участием дипломатов из РФ и Белоруссии, российских военнослужащих 201-й базы, представителей группы пограничного сотрудничества ФСБ России, ветеранов и членов общественных организаций Таджикистана. Мероприятие приурочено к 5 декабря - дню начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, в котором принимали участие уроженцы Таджикистана.

"Победа 1945 года - наше общее достояние. Каждая из союзных республик бывшего СССР внесла в нее свой значимый вклад. И для всех нас Великая Победа будет и впредь оставаться источником национальной гордости, основой для воспитания подрастающего поколения", - сказала советник-посланник посольства России в Душанбе Вера Хуторская, выступая на мероприятии.

В ходе митинга военный оркестр исполнил гимны России и Таджикистана, а также участники почтили память погибших минутой молчания. После этого они возложили цветы к могиле советского генерал-лейтенанта Александра Чудесова, который участвовал в освобождении города Клина в Московской области. Также возложение цветов прошло у могил неизвестных солдат - советских воинов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Сталинабада (название Душанбе в 1921-1961 гг.).

Как отметил в ходе митинга военный историк Гафур Шерматов, особая важность даты начала контрнаступления под Москвой для Таджикистана состоит в том, что в нем принимала участие 20-я Таджикская Краснознаменная Горно-кавалерийская дивизия. В ходе операции ее военослужащие неоднократно вступали в бой с превосходящими по численности силами гитлеровской армии.

Советские войска в ходе московского сражения перешли 5-6 декабря 1941 года в контрнаступление, которое готовилось в сложной обстановке, в частности, в их распоряжении имелось меньше артиллерии и танков, а перевес по численности военнослужащих был на стороне противника. Несмотря на это, в результате контрнаступления враг был отброшен от столицы на 100-250 км.