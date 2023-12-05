5 декабря, 14:50
Военная операция на Украине

Мишустин отметил важность поддержки участников СВО и их семей

По словам премьер-министра, особое внимание надо уделять своевременному финансированию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Социальная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей должна находиться под постоянным контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям, родителям, женам, детям", - сказал глава кабмина. Он также отметил, что особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине