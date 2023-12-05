Мишустин отметил важность поддержки участников СВО и их семей

По словам премьер-министра, особое внимание надо уделять своевременному финансированию

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Социальная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и их семей должна находиться под постоянным контролем. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ.

"Важно постоянно отслеживать, как предоставляется социальная поддержка тем, кто рискует жизнью, их семьям, родителям, женам, детям", - сказал глава кабмина. Он также отметил, что особое внимание надо уделять своевременному финансированию этой сферы.