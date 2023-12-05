В Москве строят храм в честь Преподобного Александра Свирского

На объекте ведутся монолитные работы и кирпичная кладка стен, в апреле следующего года завершатся работы по кровле и установке куполов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Храм в честь Преподобного Александра Свирского возводят в районе Соколиная Гора Восточного административного округа столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Строительство осуществляется по прошедшему экспертизу проекту и выданному разрешению на строительство. На объекте ведутся монолитные работы и кирпичная кладка стен, в апреле следующего года завершатся работы по кровле и установке куполов", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что здание храма, вместимостью до 350 человек, объединено со зданием дома причта, образуя единый храмовый комплекс, имеющий два надземных уровня и подземный этаж. Храм одноглавый, выполнен в традициях Русского Севера, новгородской и псковской школ XIII XV веков.

Левкин добавил, что скатные крыши образуют традиционные фронтоны, цветовыми акцентами на фасадах являются мозаичные иконы. В доме причта расположены кабинеты воскресной школы, служебные и технические помещения.

По его словам, работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Программу курирует советник мэра, советник по строительству Патриарха Московского и всея Руси, депутат Госдумы Владимир Ресин, он же является председателем рабочей группы фонда.

"На данный момент при участии Департамента градостроительной политики города Москвы в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введено в эксплуатацию 104 объекта, в том числе 17 - на территории Восточного административного округа", - заключили в пресс-службе.