Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за остановки состава

Направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за остановки одного из составов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На МЦД-3 и Ленинградском направлении затруднено движение в сторону Зеленограда-Крюково из-за остановки состава по техническим причинам на участке Сходня - Зеленоград-Крюково. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Вместе с РЖД принимаем меры для возобновления движения", - говорится в сообщении.