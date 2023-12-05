Торжества по случаю 100-летия образования Ингушетии планируют начать с гашения марки

В регионе ожидают выделения 280 млн рублей из резервного фонда президента РФ на проведение Дней культуры республики в Совете Федерации и Госдуме

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Торжества, посвященные 100-летию государственности Ингушетии в 2024 году, планируется начать с церемонии гашения тематической почтовой марки, сообщил глава региона Махмут-Али Калиматов на пресс-конференции.

"Утвержден эскиз официальной монеты и направлен для ее выпуска в 2024 году в Центробанк России. В Минцифры России отправлена заявка от республики на выпуск почтовой марки, которая поддержана, и торжественное гашение марки планируется провести во втором квартале 2024 года. Центральное масштабное мероприятие планируется провести 7 июля 2024 года в Сунже, на городском стадионе и Дворце культуры города", - рассказал Калиматов.

Он подчеркнул, что все республиканские массовые мероприятия в 2024 году - культурные, спортивные, общественно-политические - будут приходить под эгидой 100-летия ингушской государственности. "В связи с этим мною направлено обращение в адрес президента России о выделении 400 млн рублей на реализацию в 2024 году торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате, которое было поддержано. <...> Выделяемые республике средства из резервного фонда правительства РФ - 119,8 млн рублей на празднование юбилея планируется направить на проведение культурно-массовых мероприятий, (фестивали, конкурсы, выставки) и издательскую деятельность", - пояснил Калиматов.

Также в регионе ожидают выделения 280 млн рублей из резервного фонда президента РФ на проведение Дней культуры республики в Совете Федерации и Госдуме, в других субъектах России, а также на оснащение материально-технической базы учреждений культуры.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет. В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин распорядился создать в течение трех месяцев организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.