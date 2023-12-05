Реконструкцию федеральной трассы в Ингушетии завершат в 2024 году

Из-за недостатка денег на выкуп участков работы по реконструкции были сорваны

МАГАС, 5 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции участка федеральной трассы "Кавказ" в Ингушетии, которые начали пять лет назад, планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов на пресс-конференции об итогах социально-экономического развития республики.

"По последней информации, представленной Министерством транспорта Российской Федерации, полное завершение строительно-монтажных работ на участке федеральной автодороги Р-217 "Кавказ" в республике планируется в 2024 году", - сказал Калиматов.

Участок федеральной трассы длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии в начале сентября 2018 года. Жителям региона, чьи дома и земельные участки примыкали к трассе и попадали в зону ее расширения, выплачивались компенсации. После начала работ число таких участков резко увеличилось - изначально число составляло 161, к лету 2023 года число превысило 500. Из-за недостатка денег на выкуп участков работы по реконструкции были сорваны.

По фактам незаконного оформления органами местного самоуправления земельных участков было возбуждено уголовное дело.