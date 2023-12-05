Власти Краснодарского края передали в города и районы 47 новых школьных автобусов

За пять лет в школы Кубани передали 979 новых машин

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края передали в муниципалитеты 47 новых автобусов, которые будут перевозить школьников региона к месту обучения и обратно, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Еще 47 школьных автобусов сегодня передали в муниципалитеты края, в них все предусмотрено для безопасности юных пассажиров, мы стремимся к тому, чтобы более 70 тыс. кубанских школьников ездили на учебу в современных и комфортных условиях", - сказал Кондратьев. Он напомнил, что в нынешнем учебном году в регионе вышли на маршруты почти полторы тысячи новых автобусов, а всего за пять лет в школы Кубани передали 979 новых машин.

В частности, как пояснили в пресс-службе краевой администрации, в города и районы были переданы 23 автобуса модели ПАЗ и 24 - модели ГАЗ. "Новая техника оснащена необходимыми средствами безопасности, в том числе тахографами и системой ГЛОНАСС", - заметили в пресс-службе. Здесь добавили, что все поступающие в регион школьные автобусы закупаются как по краевой госпрограмме "Развитие образования", за счет федерального бюджета и в рамках благотворительной помощи. "В этом учебном году 73,7 тыс. учащихся подвозят на занятия на 1 тыс. 380 школьных автобусах", - заключили в пресс-службе.