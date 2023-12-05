Нижегородский Telegram-канал оштрафовали за рекламу без маркировки

В период с 2 сентября по 12 сентября в Telegram-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки

ТАСС, 5 декабря. Владелец Telegram-канала "Мой Нижний Новгород" оштрафован за размещение рекламных постов без соответствующей маркировки. Об этом сообщает управление ФАС по Нижегородской области.

"В результате рассмотрения обращения установлено, что в период с 2 сентября по 12 сентября в Telegram-канале опубликовано 16 рекламных постов без соответствующей пометки. В связи с этим комиссия управления признала рекламу ненадлежащей. Ответственность за отсутствие пометки "реклама" предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ. В связи с этим физическому лицу - владельцу телеграм-канала "Мой Нижний Новгород" назначен административный штраф", - говорится в сообщении.

Сумма штрафа в сообщении не указывается.

1 сентября 2022 года в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, согласно которому компании должны маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор. Операторы рекламных данных должны собирать информацию о рекламодателях и передавать ее в созданный этим ведомством Единый реестр интернет-рекламы.

В ФАС России сообщали, что реклама в Telegram не требует маркировки в том случае, когда мессенджер используется для обмена сообщениями, при этом рекламные посты в публичных Telegram каналах подпадают под действие закона о рекламе и требуют маркировки.