Россия рассчитывает, что итоговые решения COP28 будут сбалансированными

Замглавы МЭР Владимир Ильичев сообщил, что российская сторона выступает за признание всех низкоэмиссионных технологий и видов топлива, в том числе природного газа, важной частью процесса зеленой трансформации наряду с возобновляемой энергетикой

ДУБАЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что итоговые решения 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) будут ориентированными на практический результат. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев.

"Мы ожидаем, что по итогам мероприятия не будут приняты какие-то необоснованные и сверхамбициозные обязательства. Одна из задач нашего присутствия [на COP28] - добиться того, чтобы принимаемые решения были сбалансированными и реальными для выполнения", - сказал он.

Ильичев добавил, что российская сторона выступает за признание всех низкоэмиссионных технологий и видов топлива, в том числе природного газа, в качестве важной части процесса зеленой трансформации наряду с возобновляемой энергетикой.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, журналистов. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.